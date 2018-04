Confesercenti: 6 italiani su 10 favorevoli a chiusura festivi

Roma, 29 apr. - Sei italiani su dieci sono favorevoli alla chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi. E' quanto risulta da un sondaggio "Confesercenti-Swg" sulle liberalizzazioni del commercio realizzato su un campione di 1.000 consumatori maggiorenni. Gli italiani, sottolinea una nota di Confesercenti, fanno spesa di domenica o in un altro giorno festivo 10 volte l`anno. Ma i consumi non sono aumentati: siamo ancora 5 miliardi sotto il 2011. Ed il regime di apertura continua è stato una catastrofe per i negozi tradizionali.

Lo shopping nei giorni di festa, è il risultato dello studio, non convince gli italiani: il 59% si dice favorevole a introdurre una limitazione delle aperture delle attività commerciali almeno in occasione delle principali celebrazioni nazionali, come Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile ed il prossimo 1 maggio, giornata in cui solo 2 intervistati su 10 progettano di fare acquisti.

(segue)