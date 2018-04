Unimpresa: stretta Usa su dazi, a rischio 37 mld di made in Italy

Roma, 29 apr. - I nuovi dazi Usa mettono a rischio 37 miliardi di made in Italy, secondo uno studio di Unimpresa. In una nota, si spiega che questa è la cifra di prodotti italiani che ogni anno vengono esportati negli Usa e che ora potrebbero subire gli effetti negativi della "stretta" imposta dall'amministrazione del presidente Donald Trump.

Il dato, frutto di una analisi del Centro studi di Unimpresa, si riferisce al 2016 e risulta in crescita di quasi un miliardo (+2,6%) rispetto all'anno precedente: nel 2015 l'export di made in Italy negli Usa si è attestato a 35,9 miliardi e nel 2014 era a 29,8 miliardi. La categoria "macchinari" nel 2016 è risultata la più rilevante con 7,1 miliardi di euro (20% sul totale), seguita dagli autoveicoli con 4,5 miliardi (12%) e dalla categoria "navi, treni, aerei" che pesa per 3,6 miliardi (9,89%).

(segue)