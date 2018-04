Kim annuncia chiusura sito nucleare: un bluff o vero progresso? -4

Roma, 29 apr. - Queste valutazioni non sono tuttavia condivise dagli esperti del rispettato sito di analisi nordcoreane 38 North, secondo i quali Punggye-ri sarebbe pienamente operativo. Anzi, i satelliti hanno rilevato a inizio marzo 2018 movimenti che farebbero pensare a lavori per l'apertura di un nuovo tunnel, a partire dal cosiddetto Portale occidentale. Questo mese i lavori non sarebbero neanche totalmente interrotti. Inoltre, esiste un'altra galleria potenzialmente utilizzabile per i test, il cosiddetto Portale Sud, mentre il Portale Nord - dove è stata fatta esplodere la bomba di settembre - sarebbe stato abbandonato.