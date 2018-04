Kim annuncia chiusura sito nucleare: un bluff o vero progresso? -2

Roma, 29 apr. - La sua esistenza fu svelata a ottobre 2006, in occasione del primo test nucleare nordcoreano. Al potere c'era Kim Jong Il, il padre dell'attuale numero uno Kim Jong Un. Da allora i test nucleari sono stati sei, non tutti riusciti perdfettamente. In particolare in sei anni fino al 2017 l'attuale leader ne ha fatti realizzare quattro, l'ultimo dei quali a settembre scorso ha avuto una portata di 250 kilotoni, rispetto all'unico kilotene del primo test del 2006. Il regime di Pyongyang ha agffermato che l'esplosione del 3 settebre 2017 è stata provocata da un ordigno all'idrogeno.

Kim ha dichiarato durante il terzo summit intercoreano di venerdì scorso - Seoul ha diffuso oggi i dettagli di quello che il leader del Nord ha detto al presidente Moon Jae-in - che il sito verrà chiuso a maggio e che esperti d'armamento Usa e sudcoreani, oltre che giornalisti internazionali, verranno invitati a verificare di persona lo smantellamento della struttura. La notizia è stata accolta con un certo entusiasmo, ma non tutti gli osservatori pensano che si tratti di un grande passo avanti. Anzi, qualcuno ritiene si tratti di un vero e proprio bluff, simile a quello che fece il padre, Kim Jong Il, quando nel 2008 fece saltare in aria una torre di raffreddamento della centrale di Yongbyon, dove la Corea del Nord processava il plutonio come atto di buona volontà per l'accordo con il sestetto sul nucleare, poi finito in una bolla di sapone. Quella torre era già stata scollegata da tempo dall'impianto, non era più utilizzata. (Segue)