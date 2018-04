Ceccanti: governo di decantazione per semipresidenzialismo

Roma, 29 apr. - Lavorare a un accordo Pd-M5s è "impossibile", meglio sarebbe dare vita a un "governo di decantazione" con il mandato di trovare un'intesa per una riforma di tipo semi-presidenziale e una legge elettorale con doppio turno di collegio. Lo dice il parlamentare Pd e costituzionalista Stefano Ceccanti.

Dice Ceccanti: "Nonostante tutti i tentativi di stipulare alleanze post-elettorali (ribattezzandole pudicamente contratti), cercando di modificare i programmi elettorali non compatibili tra di loro, sembra evidente che l`impresa è pressoché impossibile".

"Tanto varrebbe, invece, - continua - varare un Governo di decantazione e mettersi d`accordo su una legge elettorale e una forma di governo stabili che ci consentano di non doverci più mettere d`accordo sul Governo".

Infatti, prosegue, "il terreno dei correttivi con premi di maggioranza, per di più con un bicameralismo paritario con due Camere a base elettorale diversa, vanno a urtarsi - prosegue Ceccanti- con la sconfitta del referendum costituzionale e con la conseguente sentenza della Corte per cui di ogni ipotesi di premio ci si metterebbe a discutere subito se fosse costituzionale o meno. Non trovando peraltro risposte univoche nella giurisprudenza della Corte".

"Tanto varrebbe allora - conclude Ceccanti - passare alla forma di governo semipresidenziale (come proposto con varianti leggermente diverse dal senatore Cerno e da me) e, dopo di esso, a un sistema elettorale a doppio turno di collegio che, senza il traino precedente delle presidenziali, non sarebbe invece risolutivo".