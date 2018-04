Roma, 29 apr. - Il presidente Usa Donald Trump non ha ancora deciso se stracciare l'accordo nucleare iraniano, come più volte dichiarato in precedenza. L'ha affermato il consigliere di sicurezza nazionale Usa John Bolton.

"Non ha preso una decisione sull'accordo nucleare, se restarvi o uscirne", ha detto Bolton parlando a Fox News.