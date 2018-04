Pompeo: "reale opportunità" di soluzione crisi nucleare Nordcorea

Roma, 29 apr. - Gli Stati uniti hanno un "obbligo" di tentare una soluzione diplomatica con la Corea del Nord e c'è una "reale opportunità" di progresso. L'ha indicato oggi il nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo in un'intervista diffusa dal network ABC.

"Abbiamo un obbligo d'impegnarci in un discorso diplomatico per tentare di trovare una soluzione pacifica in modo che gli americani non siano messi a rischio da Kim Jong Un e dal suo arsenale nucleare", ha detto Pompeo, affermando che c'è una "reale opportunità" di progresso.

Il capo della diplomazia americana ha anche detto che il leader nordcoreano ha avuto con lui colloqui approfonditi su un "meccanismo" di denuclearizzazione quando si sono incontrati nel weekend di Pasqua a Pyongyang. "Abbiamo parlato - ha proseguito - molto di coma possa essere un meccanismo completo, verificabile e irreversibile".