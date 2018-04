Fukushima, governo pensa di mettere terra contaminata sotto strade

Roma, 29 apr. - Ci sono oltre 20 milioni di metri cubi di terreno contaminati dall'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e il governo giapponese se ne deve liberare. Così ha pensato a un piano per seppellilo sotto nuove strade. Ma quest'idea ha suscitato le prevedibili proteste dei residenti della prefettura che ha subito le conseguenze più pesanti del meltdown della centrale avvenuto in seguito al devastante tsunami del 2011.

Il primo esperimento di smaltimento del terreno, attualmente stoccato in grandi sacchi di plastica neri, dovrebbe essere realizzato il prossimo mese nella città di Nihonmatsu, racconta l'agenzia di stampa Kyodo. Ma nella città gli ufficiali arrivati a spiegare l'iniziativa si sono trovati di fronte a una fiera opposizione. "Non spargerete terreno contaminato nelle nostre strade", ha urlato un residente, mentrre i funzionari cercavano di rassicurare. "La natura e l'aria - ha esclamanto una donna - sono proprietà di tutti i residenti. Non voglio che ce li portino via".

L'idea è quella d'interrare il materiale contaminato lungo un tratto di 200 metri della strada di Nihonmatsu a una profondità di 50 cm o più, poi coprendola con terreno normale e l'asfalto. Verrebbe utilizzato terreno contaminato con cesio per emissioni stimate di 8mila becquerel per kg, otto volte i livelli del terreno normalmente utilizzato per i lavori di costruzione stradale. I funzionari ritengono che questo garantisca, in base ai loro test, "un certo livello di sicurezza".

Ma, evidentemente, le rassicurazioni non sono state sufficienti. I cittadini interpellati per questa prima prova, hanno risposto con vivaci proteste e, in queste condizioni, un funzionario ha ammesso che "sarà difficile procedere così".