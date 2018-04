Calenda: serve governo istituzionale aperto a tutti i partiti

Roma, 29 apr. - La soluzione allo stallo politico italiano è un "governo istituzionale aperto alla partecipazione di tutti i partiti". Lo ha detto il ministro Carlo Calenda a '1/2 ora in più'. Un esecutivo, ha spiegato, "non necessariamente composto da figure riconducibili ai partiti. Non sto dicendo che è facile".

Calenda non si sbilancia sul nome del possibile premier, ma spiega: "Sono un po' scettico sui governi dei professori perché oggi la grande questione è gestire la realtà, la teoria economica ha mostrato un limite enorme nella gestione della realtà, che è molto più complessa. Il profilo può essere tecnico politico, cioè tecnici di area identificati dai partiti che lo sostengono, può essere un profilo politico, anche se la cosa al momento mi pare complicata".