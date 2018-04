Calenda: a Pd serve segreteria con Renzi, Gentiloni, Veltroni...

Roma, 29 apr. - Il Pd dovrebbe dare vita a una "segretaria costituente" composta da tutti i leader del partito, da Matteo Renzi a Paolo Gentiloni, passando per Walter Veltroni e Enrico Letta. Lo ha detto Carlo Calenda parlando a 'In 1/2 ora in più'. Serve un "organismo costituente e collegiale dove Renzi deve stare dentro. Renzi non ritirerà le sue dimissioni, perché ha il senso dell'onore. Ma una cosa è essere segretario e una cosa è essere in una segreteria".

Parlando dell'intervista che stasera Renzi concederà a Fabio Fazio, Calenda spiega: "E' importante che Renzi dica come la pensi. Io penso si dovrebbe fare una segreteria allargata che metta dentro Gentiloni, Renzi, anche Veltroni non con i pasdaran, un luogo dove si parlino le anime del partito".

Calenda difende anche l'azione di Maurizio Martina. "Io penso che a Martina abbiano dato un compito improbo. Il suo ruolo, molto difficile, è traghettare il Pd verso il futuro. Sforzo che deve essere il più corale possibile. Io chiamerei anche Enrico Letta".