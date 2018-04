Calenda: in un governo con M5s Pd farebbe solo ruota di scorta

Roma, 29 apr. - Il Pd non può fare un accordo con M5s perché finirebbe per essere solo la "ruota di scorta". Lo ha detto il ministro Carlo Calenda a '1/2 ora in più'."Di Maio - ha spiegato Calenda - ha passato l'ultima legislatura a dire 'voi del Pd siete dei farabutti'. Un atteggiamento pericolosissimo, la superiorità morale, rende molto difficile una compatibilità".

"Poi - ha continuato - M5s ha una leadership carismatica, che non è Di Maio ma Grillo. In ogni passaggio importante dall'esterno della politica delle svolte". In questo contesto "il Pd potrebbe fare solo la ruota di scorta. Io non sono stato votato, non sono in Parlamento, ma ho fatto campagna per il centrosinistra e non saprei come spiegarlo a un elettore del centrosinistra". La responsabilità, conclude, "la devono avere tutti: un passo indietro per un governo istituzionale che rifletta la realtà: nessuno ha vinto. Certamente il Pd ha perso, ma nessuno ha vinto".