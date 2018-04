Roma, 29 apr. - Un possibile accordo Pd-M5s difficilmente può realizzarsi attorno alla figura di Luigi Di Maio come premier. Lo ha detto Francesco Boccia a 'Faccia a faccia' su La7. "Sono stati 50 giorni complicati, il 'forno' con la Lega a noi non è piaciuto, con la Lega si parla di un'altra Italia".

Boccia sostiene l'ipotesi del confronto con M5s ma precisa: "Di Maio non deve porre come precondizione la sua premiership, altrimenti non si va molto lontano".