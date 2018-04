Pompeo in Medio Oriente: l'Iran destabilizza l'intera regione

Roma, 29 apr. - Il nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha esposto la linea dura del suo paese nei confronti dell'Iran in una serie di incontri con leader sauditi, prima di recarsi in Israele, dove incontrerà il premier Benjamin Netanyahu per parlare delle intenzioni del presidente Usa Donald Trump sull'accordo nucleare iraniano.

"L'Iran destabilizza l'insieme della regione" e "contrariamente all'amministrazione precedente, noi non ci dimenticheremo della vasta estensione del terrorismo iraniano", ha detto Pompeo alla stampa prima di lasciare Riyad.

Ha assicurato che Washington "continuerà a lavorare" con i suoi "alleati europei" per correggere l'accordo sul nucleare del 2015. "Ma, se non si troverà un (nuovo) accordo, il presidente ha detto che (lo) lascerà", ha ricordato il nuovo capo della diplomazia americana.

Pompeo ha trovato ascolto a Riyad. Il ministro degli Esteri Adel al Jubeir, il quale ha chiesto un inasprimento dell'accordo con il divieto totale d'arricchimento d'uranio e sanzioni nei confronti di Teheran per il suo programma di missili balistici e le sue "ingerenze negli affari dei paesi della regione". Inoltre ha mangiato con il princpe ereditario Mohammed ben Salman.

Le prossime tappe di Pompeo saranno Israele e Giordania. A Gerusalemme incontrerà oggi il primo ministro Netanyahu, il quale ha confermato che il tema sul piatto sarà l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'Iran e le potenze internazionali - tra le quali gli Usa allora guidati da Barack Obama - e sul quale il premier israeliano è sempre stato critico. "Io penso che sia importante che (Pompeo) venga in Israele nel quadro della sua prima trasferta ufficiale fuori dagli Usa come segretario di Stato", ha detto nella riunione di governo. "Discuterò con lui - ha continuato - degli sviluppi nella regione, della crescente aggressività dell'iran e, naturalmente, dell'accordo nucleare con l'Iran, sul quale ci sarà presto una decisione".

Appena confermato 70mo segretario di Stato Usa, l'ex numero uno della Cia, ha anche una missione più personale: mostrare, forte del sostegno di Trump, che la diplomazia è tornata dopo il mandato complicato di Rex Tillerson, brulamente silurato a marzo, dopo aver avuto una coabitazione difficile con il presidente Trump.