Roma, 29 apr. - Ci vuole "rispetto" per gli italiani e dunque non è accattabile un governo con dentro il Pd. Lo scrive Matteo Salvini su twitter: " Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità".

Aggiunge Salvini: "Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd!".