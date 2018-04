Iran, arrestato il numero uno del giornale riformista Shargh

Roma, 29 apr. - Il numero uno del giornale riformista iraniano Shargh, Mehdi Rahmanian, è stato arrestato oggi dopo che i residenti di una città nordorientale del paese hanno accusato il giornale di diffamazione riguardo a un articolo sulla "prostituzione" in quella località. L'hanno riferito i media locali.

Rahmanian è stato "denunciato dalla corte dopo un ricorso di un gruppo di residenti di Shahid Rajai, un quartiere di Mashhad", ha scritto l'agenzia di stampa ISNA. "Il giornale - ha continuato l'agenzia semiufficiale - ha descritto alcune delle donne del quartiere come prostitute".

Mashhad Khorassan, un giornale locale, ha scritto che Rahmanian è stato arrestato dopo non aver pagato un'ammenda di 500 milioni di riyal (7.500 euro).

Shargh ha scritto l'8 aprile un articolo sull'assassinio di una bambina afgana di 8 anni nel quartiere povero di Mashhad, la seconda città dell'Iran. L'articolo citava un funzionario di un'associazione per l'infanzia il quale diceva che il quartiere ospita diversi bordelli e che vi sono vendute droghe. Questo ha provoato proteste e richieste di azioni risarcitorie nei confronti del giornale, in passato costretto a restar chiuso per molti anni per il suo orientamento politico.