Duterte rende permanente divieto colf filippine in Kuwait

Roma, 29 apr. - Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha annunciato che il divieto temporaneo per i filippini di recarsi in Kuwait è ora diventato permanente, intensificando così il contrasto con il paese del Golfo in merito al trattamento dei lavoratori migranti filippini.

Duterte a febbraio aveva proibito ai lavoratori di recarsi in Kuwati in seguito all'assassinio di una cameriera filippina il cui corpio fu trovato nel freezer del datore di lavoro.

Il conflitto verbale aperto tra Manila a Kuwait City ha avuto un'ulteriore accelerazione la scorsa settimana, quando il paese mediorientale ha espulso l'ambasciatore filippino dopo che video mostravano dipendenti della sede diplomatica aiutare i lavoratori a fuggire in Kuwait da fuggire da datori di lavoro accusati di essere violenti.

I due paesi stavano negoziando un accordo sul lavoro che avrebbe potuto portare a una revoca del bando permanente, ma l'ulteriore escalation ha tagliato i ponti.

"Il bando resterà in maniera permanente. Non ci sarà ulteriore reclutamento, specialmente di collaboratrici domestiche. Basta", ha esclamato Duterte parlando coi giornalisti nella sua città di Davao.

Circa 262mila filippini lavorano in Kuwait. Il 60 per cento sono collaboratrici domestiche.