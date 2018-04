Myanmar, Rohingya protestano in campi di fronte a inviati Onu

Roma, 29 apr. - Centinaia di profughi Rohingya, la minoranza musulmana di Myanmar, hanno inscenato oggi una manifestazione mentre gli inviati del Consiglio di sicurezza Onu visitavano i campi allestiti in Bangladesh, dove 700mila componenti della comunità sono fuggiti nello scorso anno di fronte all'offensiva dei militari birmani.

Alcuni di loro sono scoppiati in lacrime, raccontando agli ambasciatori le storie di orrore di uccisioni e stupri in Myanmar. I dimostranti hanno innalzato cartelli per chiedere giustizia per le vittime.

Alti diplomaici dei 15 paesi che compongono il Consiglio di sicurezza Onu - tra i quali Usa Russia, Cina, Gran Bretanga e Francia - sono arrivati ieri in Bangladesh per una visita di quattro giorni nei campi. I rappresentanti dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza incontreranno anche la leader de facto di Myanmar Aung San Suu Kyi, sottoposta a forti pressioni internazionali proprio a causa della repressione dei Rohingya iniziata ad agosto 2017, che le Nazioni unite hanno definito una "pulizia etnica".

Il Consiglio di sicurezza ha chiesto che si consenta a Rohingya un ritorno sicuro alle loro case e villaggi in Myanmar e che cessino le discriminazioni nei loro confronti. Tuttavia il viceambasciatore russo Dmitri Polyanskiy, il cui paese sostiene Myanmar, ha avvertito che il Consiglio non ha la "bacchetta magica" per risolvere una delle peggiori crisi umanitarie nel mondo.