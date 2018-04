Armenia, sostenitori di Pashinian in piazza perché diventi premier

Roma, 29 apr. - I sostenitori del leader dei dimostranti armeni Nikol Pashinian sono scesi oggi in piazza oggi, nella speranza di dare una dimostrazione di forza per portare il partito ora all'opposizione al potere nelle elezioni per il premier tra due giorni.

L'Armenia è stata sull'orlo di una grave crisi politica nelle scorse due settimane, con l'ex presidente Serzh Sargsyan che si è dovuto dimettere da premier designato in seguito alle proteste.

Ieri, dopo due giorni di negoziati, Pashinian ha ottenuto il sostegno di due altri partiti, ma gli mancano ancora sei voti dei 53 di cui ha bisogno per assicurarsi la maggioranza. Serve quello del Partito repubblicano, che ha 58 seggi, e che è il partito di maggioranza. La sua decisione sarà comunicata lunedì.