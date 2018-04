Bernini: esecutivo centrodestra aperto a appoggi parlamentari

Roma, 29 apr. - Per uscire dallo stallo l'unica strada è un "esecutivo di centrodestra aperto ad appoggi parlamentari". Lo dice la capogruppo di Fi al Senato Anna Maria Bernini: "L`egoismo del M5s sta paralizzando l`Italia da due mesi esponendoci al rischio di bloccare il sistema Paese per l`impossibilità di varare misure economiche e sociali indispensabili in primo luogo per la crescita e l`occupazione".

"L`unica possibilità credibile per evitare questa deriva - continua - é quella di formare un governo incentrato sul centrodestra unito che avrà un programma già approvato dai cittadini con il 37 per cento dei voti e che esprime oltre il 40 per cento dei parlamentari eletti. A questi potranno aggiungersi nelle due Camere altri eletti che vorranno far prevalere la responsabilità al caos e a un voto anticipato che porterebbe l`Italia a una situazione fuori controllo".

Conclude la Bernini: "Ci potranno essere voti a favore del governo proposto dal centrodestra o semplici astensioni come avviene in altri Paesi europei che attraversano problematiche politiche non dissimili dall`Italia. Tertium non datur".