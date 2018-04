Boccia: Renzi? Aiuti anche lui Martina nel dialogo con M5s

Roma, 29 apr. - Matteo Renzi dovrebbe aiutare Maurizio Martina nel dialogo con M5s. Lo ha detto Francesco Boccia, Pd, durante la puntata di 'Faccia a faccia' che andrà in onda oggi su La7. "Il segretario Martina sta facendo un grande lavoro per permettere di aprire un confronto sui temi tra Pd e M5s e questo gli va riconosciuto. Il nodo oggi non sono le dimissioni di Renzi, dovrebbe invece anche lui aiutare Martina a facilitare un dialogo con il M5s per ricompattare il Partito Democratico e aprire poi una fase nuova che porti il PD verso un congresso profondo, serio e partecipato".