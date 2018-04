Kim Jong Un: pronti a parlare col Giappone "in ogni momento"

Roma, 29 apr. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un, durante lo storico summit di venerdì col presidente sudcoreano Moon Jae-in, si è detto pronto a dialogare con il Giappone "in qualsiasi momento". L'ha riferito oggi la presidenza sudcoreana.

Il Giappone è il paese del blocco alleato agli Usa ad aver avuto l'approccio più scettico rispetto al disgelo intercoreano, anche se il primo ministro Shinzo Abe nelle scorse settimane aveva manifestato la volontà di avere anche lui, come ha avuto Moon e come dovrebbe avere il presidente americano Donald Trump a fine maggio-inizio giugno, un incontro con Kim. E si era proposto di andare a Pyongyang.

"Il presidente Moon ha dichiarato a Kim l'intenzione del primo ministro Abe di parlare col Nord (...) e di normalizzare le relazioni diplomatiche tra il Nord e il Giappone", ha dichiarato Kim Eui-kyeom. "E Kim ha affermato che il Nord è pronto a parlare col Giappone in ogni momento". Questo messaggio è stato trasmesso per telefono da Moon ad Abe in una telefonata stamani.

Tokyo aveva chiesto a Moon anche di sollevare con Kim la questione dei cittadini giapponesi rapiti da agenti nordcoreani negli anni '70 e '80, una vicenda spinosa che Abe considera centrale nella sua azione politica rispetto alla Corea del Nord. Ma la presidenza sudcoreana non ha dato notizia pubblica di alcun passo su questo tema.

Dopo il terzo summit intercoreano di venerdì, Abe ha espresso speranza ma ha anche chiesto che la Corea del Nord accompagni le sue promesse con atti "concreti".