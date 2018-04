Di Maio al Pd: ecco il mio appello, l'intesa si può trovare

Roma, 29 apr. - Per Luigi Di Maio un'intesa tra M5s e Pd "si può trovare", il capo politico M5s, con una lettera al Corriere della sera, rivolge un "appello" ai democratici in cui elenca i "punti in comune" di un possibile "contratto".

Di Maio inizia rivendicando "con forza la massima coerenza tra quanto fatto dal giorno dopo il voto e quanto dtto in campagna elettorale". M5s, ricorda, ha sempre detto che nel caso non avesse avuto i numeri in Parlamento per formare da solo un governo avrebbe "proposto ai partiti un contratto vincolante sul programma", senza avere un "interlocutore preferito. E' quello che stiamo facendo". Per il leader M5s "non si tratta di alleanze, un'alleanza è uno scambio di poltrone, un do ut des di potere. Non ci interessa".

"Sono fiducioso - continua - perché sulla carta, la carta dei programmi, ci sono tanti punti di convergenza". Di cita l'impegno a rivedere il trattato di Dublino sull'immigrazione, la lotta alla povertà, il salario minimo. Il leader M5s ritiene anche "necessaria la reintroduzione dell'articolo 18 e rilancia la "riforma dei centri per l'impiego. E poi: sanità (incremento del fondo nazionale), giustizia (semplificare e ridurre i tempi dei processi), lotta alla mafia e alla corruzione, riduzione dei costi della politica e efficienza della P.a.