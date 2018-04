Orlando: confronto con M5s, anche se temo esito negativo

Roma, 29 apr. - Il Pd deve aprire un confronto con M5s per provare a costruire un governo, ovviamente "senza abiure" e consapevole del fatto che è molto difficile arrivare ad un esito positivo. Lo dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando in una intervista al Corriere della sera.

"A me - precisa, a proposito del possibile premier - sembra difficile che Di Maio possa essere il punto di equilibrio di due forze in così forte contrapposizione. Se deve nascere un governo, è necessario evitare gli angoli più acuti".

Il dialogo va comunque tentato: "Magari è vero che non ci sono le condizioni, ma se questo non avviene non c'è nessun governo. Io sono per il dialogo, senza nessuna subalternità e senza chiedere né fare abiure". Insomma, bisogna provare a mettere su un governo ma "non a qualsiasi costo. Se, come credo, dovesse esserci un esito negativo del confronto, aver fatto una verifica empirica può chiarire le responsabilità in caso di ritorno al voto".

In generale, aggiunge, "Il Pd deve fare autocritica e la riflessione "non può partire dalla rimozione della sconfitta".