Nicaragua, migliaia in piazza a Managua contro Ortega

Roma, 29 apr. - Migliaia di nicaraguensi hanno marciato a Managua "per la pace e la giustizia" chiamati a raccolta dalla Chiesa cattolica. Molti di loro chiedevano le dimissioni del presidente sandinista Daniel Ortega, dopo le manifestazioni che hanno fatto 43 morti nel paese.

La marcia, caratterizzata dai colori blu e bianco della bandiera del Nicaragua, s'è divisa in tre punti di di Managua per convergere verso la cattedrale, convocata dalla Conferenza episcopale. La contestazione, lanciata all'inizio dagli studenti contro la riforma previdenziale, è diventata rapidamente una mobilitazione generale per denunciare il potere di Ortega, tornato al potere dopo 11 anni.