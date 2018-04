Carfagna: confronto fra tutte le forze per dare governo a paese

Roma, 29 apr. - Ci vuole un "confronto tra tutte le forze politiche" per riuscire a "dare un governo al Paese". Lo dice la vice-presidente della Camera e parlamentare di Fi Mara Carfagna in una intervista al Mattino.

"Ci troviamo in una situazione inedita - spiega - in un dopo voto che ci ha consegnato una situazione tripolare. Il centrodestra, come coalizione, è uscito vincitore e quindi non può che guardare con scetticismo a questo confronto tra Movimento 5 stelle e Pd, sulle cui possibilità di successo c`è poco da scommettere".

Aggiunge la Carfagna: "Noi riteniamo che in questo momento tutte le forze politiche abbiano il dovere di confrontarsi sullo stallo che si è prodotto, così da dare un esecutivo al Paese. Il centrodestra e Silvio Berlusconi si sono comportati con responsabilità. Aspettiamo le valutazioni del presidente della Repubblica, nella cui saggezza confidiamo totalmente. Ma il centrodestra non può che essere centrale".

Conclude la vice-presidente della Camera: ""Riteniamo che Sergio Mattarella saprà trovare una sintesi. Il ritorno al voto sarebbe uno scenario preoccupante per il Paese. Non abbiamo paura del voto, ma sarebbe un`ulteriore perdita di tempo e di risorse per l`Italia. Ora - conclude Carfagna - bisogna essere coraggiosi e attraversare i confini dei rispettivi elettorati per formare un governo".