Kim Jong Un ha promesso chiusura sito nucleare entro maggio

Roma, 29 apr. - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso, nel suo storico summit di venerdì col presidente sudcoreano Moon Jae-in di chiudere il suo sito per i test nucleari nel mese di maggio e ha invitato esperti di armamento Usa e sudcoreani nel paese per verfificarlo. L'ha riferito oggi la Corea del Sud.

"Kim ha detto durante il summit con il presidente Moon che realizzerà la chiusura del sito a maggio e inviterà immediatamente esperti della Corea del Sud e degli Usa come anche giornalisti per rendere evidente il processo alla comunità internazionale con trasparenza", ha detto il portavoce presidenziale Yoon Young-chan.

Inoltre "Kim ha detto che 'gli Usa sentono repulsione per noi, ma una volta che parleremo realizzeranno che non sono colui che lancerà un'arma nucleare contro il Sud o gli Usa o che colpirà gli Usa", ha sostenuto Yoon. "Se noi ci incontreremo spesso - ha detto ancora Kim, secondo Yoon - costruiremo fiducia, porremo termine alla guerra e, se ci verrà promesso che non saremo invasi, perché dovremmo vivere con le armi nucleari".

Le dichiarazione sembrano avere lo scopo di favorire ancora il percorso che dovrebbe portare allo storico summit, previsto per fine maggio inizio giugno, con il presidente Usa DOnald Trump.