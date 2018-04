Gasparri: in asilo romano discriminazione alla famiglia naturale

Roma, 28 apr. - In un asilo romano si compiono "discriminazioni nei confronti della famiglia naturale", secondo Maurizio Gasparri. "Presenterò una interrogazione al Ministro dell`Istruzione per sapere che cosa pensa della demenziale decisone dell`asilo Chicco di Grano, del quartiere Ardeatino di Roma, che per non offendere le coppie omosessuali ha deciso di abolire le feste del papà o della mamma nell`ambito dell`istituto".

"Nessuno - aggiunge Gasparri - intende favorire discriminazioni ma discriminare la figura della mamma, del padre e della famiglia naturale appare per l`appunto una odiosa discriminazione attuata in maniera demenziale da parte di dirigenti e di docenti irresponsabili. Assumeremo iniziative anche in loco per denunciare questa prevaricazione e chiediamo urgenti interventi del Ministero dell`Istruzione affinché non si determini una discriminazione al contrario".

Conclude Gasparri: "In Italia ci sono troppi pazzi. Del resto se si vedono sindaci come la Appendino o la Raggi che fanno registrare bambini con presunti `due padri` o presunte `due madri`, è chiaro che alla irresponsabilità non c`è più limite".