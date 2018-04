Boccia(Pd): Salvini fa la mobilitazione? Comportamento eversivo

Roma, 28 apr. - La minaccia di mobilitare la piazza contro un governo Pd-M5s è un "comportamento eversivo". Lo ha detto Francesco Boccia, Pd. "Quelle di Salvini sono affermazioni al limite dell'eversione. Sa che siamo in una democrazia parlamentare? Sa che guida un partito del 17%, più piccolo del Pd e quasi la metà del M5s?".

Per Boccis, "dire che la Lega è 'pronta a mobilitare milioni di italiani' significa mancare di rispetto al percorso indicato dal presidente Mattarella. Abbia rispetto per il confronto in corso, così come noi abbiamo avuto rispetto per il confronto fallito tra lui e il Movimento 5 Stelle. Le sue parole sono la dimostrazione del livello infimo di rispetto istituzionale che ha nelle sue corde il leader della Lega".