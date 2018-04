Saltamartini: figlia di 2 padri? Viminale faccia rispettare legge

Roma, 28 apr. - L'Italia sta diventando un "far west" in materia di norme sulla famiglia, il ministero dell'Interno deve far "rispettare la legge". Lo dice Barbarara Saltamartini della Lega: "Qualcuno al Viminale si è accorto della gravità di quanto accaduto all'anagrafe dei Comuni di Torino e Roma? Sindaci che calpestano leggi del Parlamento e circolari ministeriali, che commettono falso in atto pubblico, uomini che ricorrono all'utero in affitto, vietato in Italia e quindi reato, senza che nessuno batta ciglio. Qualcuno si degna ad intervenire per far rispettare le regole oppure in questo Paese chiunque è libero di svegliarsi la mattina e fare come gli pare?".

Continua la Saltamartini: "Da parte di giudici, sindaci e dirigenti comunali assistiamo a continue sentenze e decisioni 'creative'. Siamo al far west dell'interpretazione normativa, nonostante le leggi ci siano e siano molto chiare. La verità è che vogliono scardinare la famiglia tradizionale e diffondere la cultura del 'genitore 1' e 'genitore2'. Ma il desiderio di avere un bambino non può trasformarsi in egoismo. I bambini non sono merce da pagare, utilizzando l`ignobile pratica dell`utero in affitto o della fecondazione eterologa per coppie omosessuali vietati in Italia, per soddisfare i capricci di qualche adulto. Il Viminale batta un colpo".