Catalogna: catena umana con le foto di indipendentisti detenuti

Barcellona, 28 apr. - Alcune migliaia di persone hanno partecipato oggi in Catalogna ad una catena umana di diversi chilometri per portare simbolicamente le foto degli indipendentisti catalani detenuti o in esilio fino ad un picco montuoso. I partecipanti si sono passati, di mano in mano, le foto dei nove indipendentisti in detenzione provvisoria per "sedizione", "ribellione" o "distrazione di fondi pubblici", dal villaggio di Collbato fino al picco Cavall Bernat della montagna di Montserrat, vicino a Barcellona. Portavano anche dei ritratti degli indipendentisti andati all'estero per sfuggire alla magistratura come l'ex presidente della regione, Carles Puigdemont. Pompieri e alpinisti hanno inoltre appeso ad una roccia un grande fiocco giallo, divenuto nella regione un segno di solidarietà con i secessionisti incarcerati.