Pompeo a Ryad, prima tournee in M.O. per nuovo capo diplomazia Usa

Ryad, 28 apr. - Il nuovo segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è arrivato oggi a Ryad, prima tappa di una tournee in Medio Oriente presso alleati chiave degli Stati Uniti. Pompeo è giunto nella capitale saudita in un momento di tensioni particolarmente acute nel vicino Yemen dove l'Arabia Saudita guida un intervento militare a sostegno del presidente yemenita contro i ribelli Houthi appoggiati dall'Iran.

In tre giorni, Pompeo avrà fatto tappa in Arabia Saudita, in Israele, due oppositori dell'Iran, e in Giordania, per discutere dell'accordo che limita il programma nucleare iraniano.

Il nuovo numero uno del Dipartimento di Stato Usa è stato accolto sulla pista a Ryad da una importante delegazione saudita, di cui faceva parte il capo della diplomazia Adel al Jubeir e l'ambasciatore saudita negli Stati Uniti Khaled bin Salman, fratello del principe ereditario Mohammed bin Salman.

Fervente oppositore dell'accordo sul nucleare fimrato nel luglio 2015, Trump dovrebbe annunciare il 12 maggio se "strappa" questo testo negoziato fra l'Iran e le grandi potenze (Cina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia e Germania), come ha ripetutamente promesso.