Cattolica Ass.ni, Minali: oggetto del desiderio più di una banca

Verona, 28 apr. - "Qualcuno dice che le banche sono diventate spa e non sono state portate via dal territorio. Io invece penso che Cattolica, trasformata in spa, possa essere molto piu' di una banca oggetto del desiderio perché siamo una compagnia medio grande ben posizionata, con un buon management team, una buona struttura di capitale e potremmo suscitare gli appetiti di molti". Lo ha dichiarato l'ad di Cattolica Assicurazioni, Alberto Minali, conversando con i giornalisti al termine dell'assemblea dei soci a Verona.

"Nessuna delle popolari che si sono trasformate in spa è stata contesa da alcuno - ha concluso - Questo perché le banche non sono investimenti particolarmente attrattivi nel contesto regolamentare europeo".