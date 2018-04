Cattolica Ass.ni, Minali: parternship tecniche con Berkshire

Verona, 28 apr. - Alberto Minali, ad di Cattolica Assicurazioni, al termine dell'assemblea dei soci a Verona, ha confermato che il Gruppo sta operando con la Berkshire Hathaway di Warren Buffet "su alcune partnership tecniche nell'ambito dei prodotti più sofisticati".

"Adesso avete gli investitori ed il management team e non avete più scuse per non diventare la migliore compagnia del mercato italiani", ha detto, come ha riferito lo stesso Minali, un dirigente della Berkshire Hathaway.

"Questa è un pò la loro visione - ha commentato Minali -. Sono molto contento perché sono investitori di lungo periodo, stabili ed affidabili. E se facciamo quello che abbiamo promesso nel piano ci accompagneranno per molto tempo".