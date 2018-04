Mali: più di 30 civili tuareg uccisi da presunti jihadisti -2

Roma, 28 apr. - "Ci sono stati 43 morti in due giorni, tutti civili, di una stessa comunità", ha dichiarato all'Afp un responsabile tribale raggiunto a Menaka, principale città della regione, che si è identificato con il solo nome, Sidigui. "I nostri combattenti stanno distruggendo le loro basi e annientandoli. Per questo attaccano dei civili innocenti", ha detto, considerando queste stragi delle rappresaglie ai colpi assestati ai jihadisti nella zona dai gruppi armati tuareg.

L'Msa ha affermato di aver "appreso con costernazione l'assassinio di 43 persone della comunità Idaksahak in due raid compiuti da orde di malfattori armati negli accampamenti di Aklaz il 26 aprile e Awakassa il 27 aprile", in un comunicato pubblicato nella notte. L'Msa ha "lanciato un pressante appello ai governi del Mali, del Niger perché sia presa una iniziativa seria per porre immediatamente fine agli abominevoli crimini commessi", assicurando che "non cederà a nessuna intimidazione".