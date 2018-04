Trump diserta di nuovo cena dei corrispondenti alla Casa Bianca

Washington, 28 apr. - Donald Trump ha preferito presenziare all'incontro con i suoi elettori a Washington, nel Michigan, piuttosto che confrontarsi questa sera con il gotha della stampa - che non cessa di criticare - riunito a Washington DC per la prestigiosa Cena dei corrispondenti della Casa Bianca. In una sfida alla stampa che considera ingiusta nei suoi riguardi, il presidente americano ha scelto questo quartiere della periferia di Detroit per un meeting in cui illustrerà quello che considera il suo contributo alla ripresa economica della regione.

Trump, che attacca di freguente i media "disonesti" e definisce "fake news" tutte le informazioni negative che lo riguardano, diserta così per il secondo anno consecutivo l'annuale cena dei giornalisti accreditati alla Casa Bianca che è tradizionalmente l'occasione di uno scambio di battute fra il presidente e i vari altri oratori che prendono la parola nel corso della serata.

"Perché vorrei rinchiudermi in una sala con un gruppo di gente che mi detesta?", ha scritto il presidente in una email pubblicata dal partito repubblicano. Il meeting, che comincia all'una italiana in uno stadio, sarà il quinto di Trump nella regione di Detroit dal lancio della sua campagna presidenziale nel 2015. "Felice di andare nello Stato del Michigan questa sera", ha twittato Trump.