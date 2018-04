Migranti, Gasparri (Fi): no a governo pro sbarchi

Roma, 28 apr. - "Riprendono gli sbarchi di clandestini e nelle città imperversa la criminalità straniera con una ondata di sangue e terrore a Milano e dintorni. E dovrebbe andare al governo il partito degli sbarchi e dello ius soli targato Grillo e Pd? Ma siamo matti! Serve il contrario: governo di centrodestra per stop sbarchi, porti chiusi a Ong, espulsione di 600mila clandestini, mai ius soli, basta svuota carceri. È in gioco la sicurezza degli italiani e noi siamo qui ad aspettare i giochini di Di Maio e Martina, i perdenti del 4 marzo?". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.