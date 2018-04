Roma, 28 apr. - "Il comune di Roma registra all'anagrafe una 'figlia di due padri' avuta con l'utero in affitto, illegale in Italia. Di Maio dica chiaramente che il Movimento Cinque Stelle è a favore di questa pratica disumana, che per Fratelli d'Italia dovrebbe invece essere reato universale". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.