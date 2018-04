Roma, 28 apr. - "Prima a Torino un bambino con due 'mamme' ma senza un papà, oggi a Roma un altro bimbo con due 'papà' ma senza una mamma. Questo non è futuro, è egoismo. Uteri in affitto e bambini in vendita? No, grazie. Ognuno ha diritto di vivere come meglio crede, ma giù le mani dai bambini". Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.