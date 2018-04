Roma, 28 apr. - Più di 30 civili tuareg sono stati uccisi ieri da presunti jihadisti nel Nordest del Mali, alla frontiera con il Niger. Lo si è appreso da fonti concordanti. La nuova strage, dopo un attacco simile nella stessa regione giovedì, porta a più di 40 il numero di Tuareg della comunità Idaksahak uccisi in 24 ore, secondo il Movimento per la liberazione dell'Azawad (Msa, ex rivolta dominata dai tuareg) e dei responsabili tribali.