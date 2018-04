Governo, Gozi (Pd): no a dialogo con i 5 stelle -3

Roma, 28 apr. - "Non auspico un prolungamento del periodo di incertezza - prosegue Gozi - ma mi rendo conto che ci sono delle condizioni obiettive che rendono qualsiasi ipotesi molto complessa. Non credo che ritornare a chiedere la parola agli italiani sarebbe un dramma, non credo che debba essere additato come minaccia". Il sottosegretario non auspica ma ritiene possibile una riapertura del dialogo M5S-Lega dopo le elezioni regionali in Friuli di domenica. "Una scelta che io non condivido, e su cui dovremmo costruire una politica radicalmente alternativa, europeista, liberale e riformatrice, però sarebbe una scelta che corrisponde alla volontà della maggioranza assoluta degli italiani. Non vedo perché sarebbe il Pd a dover essere indicato come responsabile per una scelta che hanno fatto in maniera legittima e democratica gli italiani".