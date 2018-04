Governo, Gozi (Pd): no a dialogo con i 5 stelle -2

Roma, 28 apr. - "Vedo solo dei rischi - aggiunge - pochi vantaggi per l'Italia, perché certamente l'Italia non trarrebbe beneficio da un governo incoerente, contraddittorio, zoppicante e quindi credo sia questa la vera assunzione di responsabilità: guardarsi in faccia e capire che non ci sono le condizioni minime, di condivisione di valori, di obiettivi, per volere un governo con i Cinque Stelle. Ripeto: il dialogo ha senso se vuoi un governo con una forza politica, non tanto per verificare, anche perché ci conosciamo abbastanza, il M5S non è uscito dalla luna, governa Roma e Torino, è stato in Parlamento la scorsa legislatura, cioè non abbiamo bisogno di scoprire qualcosa".

E nel caso di un nuovo mandato esplorativo per verificare una terza ipotesi, quella di un accordo tra Centrodestra e Partito democratico? "Con la Lega no, siamo agli antipodi", risponde Gozi. "Noi e la Lega siamo radicalmente alternativi, è probabilmente l'unico punto su cui mi trovo d'accordo Matteo Salvini e cioè che siamo in disaccordo su tutto".

