Governo, Gozi (Pd): no a dialogo con i 5 stelle

Roma, 28 apr. - Il sottosegretario alla presidenza del Conigli, Sandro Gozi, ribadisce ai microfoni di Radio Radicale di essere "contrario" all'ipotesi di dialogo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico per tentare di dare un governo al Paese.

"Contrario - chiarisce Gozi - non tanto al dialogo, quanto alla scelta di fondo, perché io non ritengo possibile un accordo di governo solido, affidabile per l'Italia, con il Movimento Cinque Stelle". Gozi definisce "artificiale distinguere la scelta sul dialogo da quella di fondo se fare il governo con i Cinque Stelle. Usciamo dai tatticismi, dalle buone maniere, che non servono a nulla in questa fase politica. Si decide se avviare un dialogo se si ha la forte volontà di trovare un accordo. Io non ho questa forte volontà di trovare un accordo con i Cinque Stelle, perché mi sembra che la natura del Partito democratico e dei Cinque Stelle, gli obiettivi, il funzionamento interno, i valori, siano troppo distanti per fare un governo".

(Segue)