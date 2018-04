Enpam approva bilancio 2017: patrimonio a 20 miliardi (+7,1%)

Roma, 28 apr. - La Fondazione Enpam, l'ente di previdenza di medici e dentisti, ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile superiore a 1,16 miliardi di euro, che ha portato il patrimonio netto a 19,7 miliardi di euro con una crescita del 7,1% rispetto all'anno precedente. Il patrimonio supera, a valori di mercato, i 20,9 miliardi di euro. Questo dato, si legge in una nota, è superiore di circa 1,4 miliardi di euro alle previsioni espresse dal Bilancio tecnico alla stessa scadenza.

L'avanzo previdenziale si è attestato a 1,02 miliardi di euro, mentre gli investimenti hanno contribuito per 420 milioni di euro lordi. Da questa cifra vanno sottratti 16 milioni di euro di commissioni e soprattutto 110 milioni di euro in tasse.

Gli iscritti Enpam sono saliti a 363.670, cifra che comprende anche i 2.004 studenti delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria dal V anno di corso. Il numero di medici e di odontoiatri attivi registra quindi una flessione rispetto alle 362.391 unità dello scorso anno.

Aumentano i pensionati, a conferma del movimento massiccio verso la pensione previsto dai bilanci tecnici: nel 2017 sono arrivati a 111.770 unità, con un incremento del 5,72 per cento rispetto ai 105.721 del 2016.

Il bilancio conferma la solidità dei conti della Fondazione che nel 2017 ha incrementato ancora la riserva legale, portando a 12,95 il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate.

Nel 2017, la Fondazione ha registrato entrate contributive pari a 2,648 miliardi di euro, erogando nello stesso periodo prestazioni previdenziali e assistenziali per oltre 1,622 miliardi. A incidere sul fronte delle uscite è stato l`aumento dei pensionati che, come previsto dalla cosiddetta `gobba previdenziale` presente e già scontata nei bilanci attuariali dell`Ente, saranno in crescita ancora per diversi anni.