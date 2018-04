Ue, ad Ecofin più paesi frenano su web tax: Ue no avanti da sola

Roma, 28 apr. - Più ministri europei hanno frenato sulla proposta di tassazione dei giganti del web, come Facebook e Amazon, presentata a marzo dalla commissione europea e discussa per la prima volta durante l'Ecofin di Sofia. I piccoli Paesi come Malta, Irlanda e il Lussemburgo hanno espresso la loro contrarietà come pure la Svezia, la Danimarca e la Finlandia e anche il Regno Unito che si era detto inizialmente favorevole a questa idea.

Bisogna "affrontare il tema con gli americani, poiché se l'Europa procede da sola, questa tassa sarà inefficace e negativa per la competitività europea", ha affermato il ministro delle Finanze del Lussemburgo Pierre Gramegna.

Il commissario europeo ha difeso la proposta: "non è una tassa contro i GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), non è una tassa contro gli americani. E' qualcosa che va nell'interesse di tutti gli europei". Il ministro francese Bruno Le Maire, secondo una fonte, ha espresso al tavolo "una collera fredda" di fronte alle reticenze che suscita questa tassa di cui Emmanuel Macron ha fatto una sua priorità. Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, il cui Paese aveva sostenuto la proposta della commissione non avrebbe preso la parola e interpellato durante la conferenza stampa non ha fornito spiegazioni.

La commissione europea ha proposto una riforma in due fasi: la prima, a breve termine, che punta a tassare il giro d'affari dei giganti del web e la seconda, a lungo termine, che dovrebbe consentire ai Paesi Ue di tassare i profitti realizzati sul proprio territorio anche se un'impresa non è presente fisicamente. I francesi vorrebbero adottare la soluzione a breve termine entro l'inizio del 2019 ma la necessità di ottenere l'unanimità nell'Ue su tutte le riforme che riguardano la fiscalità rende l'impresa difficile.