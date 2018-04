Governo, Ruffino (Fi): voto a giugno? Politica alza bandiera bianca

Roma, 28 apr. - "Le trattative in alto mare fra le forze politiche e i giri di valzer del M5s stanno producendo la paralisi del quadro politico e un logoramento crescente delle istituzioni che il presidente Mattarella non può tollerare oltre senza intervenire. Si capisce dalle cronache e dalle dichiarazioni dei protagonisti, che il forno del Pd non è esattamente in funzione per cui non uscirà pane per gli italiani da sulle parti". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Da qui - osserva - sta prendendo piede l'idea di tornare alle urne in tempi stretti. Strettissimi, entro settembre. Forza Italia non crede che sia questa la risposta giusta, ritiene anzi che la replica di elezioni politiche in tempi così brevi farebbe riaccendere la spia rossa sui mercati internazionali che guardano al debito pubblico e all'incertezza politica come ai due fattori capaci di mettere a rischio il rating dei nostri titoli. A ciò si aggiunga un'altra considerazione: tornare al voto in autunno significa che la politica alza bandiera bianca, ammette e dichiara la propria incapacità a trovare accordi utili per il bene dell'Italia. Attenzione: se qualche leader fa calcoli di convenienza, rischia di prendere una musata. Gli italiani hanno votato come, in qualche modo, gli è stato imposto da un meccanismo elettorale che peggiore non poteva essere. Prima di dire 'al voto, al voto' sarà bene che i partiti più responsabili si fermino a riflettere prima di tagliarsi tutti i ponti alle spalle".