Governo, Meloni: incarico a centrodestra unico modo rispettare voto

Roma, 28 apr. - "Situazione in stallo per la nascita del nuovo Governo. Dopo il probabile fallimento 'del contratto dei perdenti' tra M5s e Pd, Mattarella dia senza indugi l'incarico al centrodestra, che ha vinto le elezioni, in modo che possa presentarsi in Parlamento a chiedere la fiducia su pochi e chiari punti programmatici. È da sempre la posizione di Fratelli d'Italia e l'unica rispettosa della sovranità popolare. Mi auguro che non si perda ulteriore tempo". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.