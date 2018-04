Governo, appello Pd Roma: no ad accordo con M5S

Roma, 28 apr. - No ad un Governo con il M5s. E' la posizione del molti quadri e dirigenti del Pd romano in vista della Direzione chiamata a decidere se aprire o no il confronto.

Da questa mattina è in rete un appello. "Il prossimo 3 maggio si terrà la direzione nazionale del Partito democratico per decidere se aprire ad un governo con il M5S. Dopo 50 giorni di un teatrino politico indecente tra il M5s e il centrodestra - si legge - ci viene chiesto di valutare un accordo con il M5s. Noi, iscritti, quadri del partito, segretari municipali, segretari di sezione, amministratori diciamo no".

"Diciamo no - scrivono ancora - non per gli insulti pesantissimi di questi anni che ha ricevuto la nostra comunità anche giornalmente, ma perché il programma del M5S e come è stato approvato e poi modificato non ha nulla in comune con il Partito democratico e con quello che rappresenta. Per questo chiediamo, con questo appello aperto alla firma di chi ci si riconosce, a tutti i membri della direzione nazionale del Lazio di votare NO in direzione e di lanciare invece una nuova stagione, non ancorata a schemi vecchi del passato che qualcuno tenta di rilanciare, che possa portarci alle prossime elezioni ad avere di nuovo la fiducia della maggior parte dei cittadini Italiani. Perché se ci troviamo in questa situazione e se la maggior parte dei cittadini non ci hanno dato fiducia è perché abbiamo sbagliato e da questo dobbiamo ripartire. Viva il Pd , Viva l'Italia"