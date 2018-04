Svastiche sui manifesti, Orlando: vergognoso attacco a Montino

Roma, 28 apr. - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando esprime "solidarietà a Esterino Montino per il vergognoso attacco di cui è stato vittima". "Un oltraggio - dice l'esponente Pd a proposito delle svastiche sui manifesti elettorali del sindaco di Fiumicino - che non deve passare sotto silenzio tanto più perché mira ad avvelenare il clima nel quale si svolge il confronto elettorale. Non dobbiamo permetterlo".

"Chiunque cerca di turbare in maniera vile il confronto democratico deve essere arginato e sapere che non c`è spazio per le minacce e per le vigliaccherie in una democrazia", conclude Orlando.