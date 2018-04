Usa: mantenuti in vita per 36 ore cervelli di maiali decapitati

Roma, 28 apr. - Un gruppo di ricercatori americani è riuscito a mantenere in vita per 36 ore delle cellule di cervello di maiali decapitati. Lo scrive la rivista americana Mit Technology Review.

Il team guidato dal neuroscienziato Nenad Sestan, della Yale University, ha fatto l'esperimento su oltre 100 cervelli di maiali forniti da un macello come si legge nella presentazione di questi lavori da parte dello stesso Sestan il 28 marzo in una riunione organizzata dagli Istituti nazionali americani della sanità.

I ricercatori di Yale sottolineano di essere riusciti a ripristinare la circolazione nei cervelli dei maiali, alimentandoli con l'ossigeno grazie ad un sistema di pompe e di sangue artificiale a temperatura corporea. Grazie a questo sistema, denominato BrainEx, miliardi di cellule sono state mantenute in buone condizioni e capaci di una attività normale. Questa tecnica potrebbe far fare dei passi avanti nella riattivazione della micro-circolazione, ovvero l'ossigenazione dei piccoli vasi, anche nel cervello. Potrebbe offrire anche delle speranze per la cura di alcuni tumori e dell'Alzheimer.