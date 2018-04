Parigi e Berlino: a giugno proposte comuni su riforma zona euro

Roma, 28 apr. - I ministri delle Finanze francese e tedesco, Bruno Le Maire e Olaf Scholz, hanno promesso di arrivare con delle proposte comuni di riforma della zona euro in tempo per il summit dei leader a giugno. I due ministri si sono incontrati a margine della riunione a Sofia per fare il punto proprio su questa questione e Le Maire andrà presto a Berlino per proseguire il confronto.

"Credo fermamente che saremo in grado di trovare un compromesso tra la Francia e la Germania per il prossimo summit europeo in giugno", ha assicurato il francese Le Maire nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo tedesco Scholz al termine di una riunione con gli altri ministro delle Finanze riuniti nella capitale bulgara. "Stiamo lavorando in modo determinato per trovare delle soluzioni e le troveremo, sono molto ottimista", ha sottolineato Scholz.

Uno dei cantieri aperti riguarda l'Unione bancaria in Europa su cui si sta cercando ancora una convergenza. Il tema divide d'altronde l'Ue nel suo insieme tanto che il vice-presidente della commission europea, Valdis Dombrovskis, ha spronato venerdì scorso gli Stati membri a trovare un compromesso.